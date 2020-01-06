عبدالمهدي: انسحاب القوات الأمريكية ”قرار عراقي“

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبدالمهدي، اليوم الإثنين، إن قوات الولايات المتحدة موجودة بقرار عراقي، وانسحابها قرار عراقي أيضا، ومن مصلحتها أن تكون الحكومة العراقية قوية وليس العكس.

وشدد عبدالمهدي خلال استقباله سفير الصين لدى العراق تشانغ تاو، على رفض العراق أن يصبح ساحة لـ“تصفية الحسابات“ بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

ونقل بيان للخارجية العراقية عن عبدالمهدي قوله، إن ”واشنطن ساهمت مع العراق في الحرب ضد داعش، ولا نريد أن نصبح طرفا في أي صراع، ولا نقبل أن يصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات“.

من جهته، قال السفير الصيني إن بلاده ”تدعم العراق بقوة، وتولي اهتماما لتطور العلاقات مع بغداد“، مشيرا إلى أن بكين ستعمل على ”إعادة إعماره ودعم الحكومة والشعب العراقيين“.

وأكد السفير الصيني، وفق البيان، حرص بكين على ”زيادة التعاون الأمني والعسكري“، لافتا إلى ”استمرار عمل الدبلوماسيين الصينيين والشركات الصينية وحضورهما في العراق“.

ويوم أمس الأحد، قال عبدالمهدي إن حكومته تعمل على إعداد الخطوات القانونية والإجرائية لإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وذلك بعد ساعات من دعوة البرلمان الحكومة إلى إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق.

وتأتي التطورات على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي في ”الحشد الشعبي“ العراقي أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية، يوم الجمعة الماضي، قرب مطار بغداد، في هجوم قالت واشنطن إنه يأتي ”في إطار الدفاع عن النفس“، فيما توعدت إيران والفصائل الموالية لها في العراق ودول أخرى بالانتقام.

ويشكل هذا التطور تصعيدا خطيرا بين الولايات المتحدة وإيران، وهما حليفان وثيقان لبغداد، وسط مخاوف واسعة في العراق من تحول البلد إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران.