أمريكا تتهم روسيا والصين بمنع صدور بيان لمجلس الأمن حول الهجوم على سفارتها في بغداد

اتهمت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، روسيا والصين، بمنع صدور بيان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يؤكد ”حصانة المقرات الدبلوماسية والقنصلية“، وذلك في أعقاب الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويتعين الموافقة على صدور مثل هذه البيانات بإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، البالغ عددها 15 دولة.

وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن ”27 دولة نددت بالهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، في تناقض صارخ مع صمت مجلس الأمن بسبب روسيا والصين، وهما تتمتعان بالعضوية الدائمة، اللتين منعتا إصدار البيان“.