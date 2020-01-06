باكستان تدعو واشنطن وطهران إلى خفض التوترات بينهما

المصدر: ا ف ب

قال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، الإثنين، إن بلاده يجب أن لا تنجر إلى أي نزاع بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا البلدين إلى خفض التوترات، عقب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الأسبوع الماضي.

وصرح قريشي أمام البرلمان قائلا: ”لن نصبح جزءا من جهود إشعال النار، ولن نسمح باستخدام أراضينا ضد أي دولة، وذلك في إطار سياستنا لمنع زعزعة استقرار المنطقة“.

وأضاف أن ”اندلاع النزاع سيكون كارثيا، وسيشملنا“، عارضا المساعدة في التوسط كما فعلت باكستان سابقا.

وتتشارك باكستان وإيران حدودا طولها 997 كلم، وسعت لعقود إلى إقامة علاقات متوازنة مع إيران في ظل علاقاتها القوية مع السعودية، كما أنها تمثل المصالح القنصلية الإيرانية في الولايات المتحدة.

واستمر تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، الإثنين، بعد مقتل سليماني (62 عاما) في ضربة جوية أمريكية، ما دفع إيران إلى التوعد بـ ”انتقام قاس“ من الولايات المتحدة.

وتراقب قوات الأمن في باكستان التي تعتنق غالبية سكانها المذهب السني، الشيعة المتشددين الذين يعتقد أنهم توجهوا إلى الشرق الأوسط، لتلقي التدريب من الميليشيات الإيرانية، خشية إطلاقهم حملة دامية مذهبية عند عودتهم إلى البلاد.

وزعمت إيران كذلك، أن متشددين استخدموا باكستان منصة لشن هجمات، واتهمت انتحاريا باكستانيا العام الماضي بقتل 27 من عناصر الحرس الثوري الإيراني.