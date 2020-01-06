الاعتداء على مقر برلماني إيراني دعا للتفاوض مع أمريكا لصعوبة هزيمتها عسكريا (فيديو وصور)

أقدم طلاب إيرانيون تابعون لقوات ”الباسيج“، على الاعتداء على مقر برلماني، اقترح التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، عقب أزمة مقتل قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، في غارة أمريكية بالعراق.

وكان النائب شهاب الدين بي مقدار، قد قال في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية، السبت الماضي: ”إنني أقترح ضبط النفس والتفاوض مع أمريكا؛ لأن النصر العسكري يبدو صعبا“.

وما إن نشرت وسائل الإعلام تصريحات البرلماني الإصلاحي، حتى هاجم طلاب ”الباسيج“ النائب شهاب الدين بي مقدار، الممثل عن مدينة تبريز (غرب)، واصفين إياه بعديم الغيرة، فيما شن عدد منهم هجوما على مقر النائب، وكتبوا شعارات مناوئة ضده باللون الأحمر.

وأثارت حادثة مقتل قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، غضب وحفيظة التيار المتشدد في إيران من البرلمانيين وطلاب قوات ”الباسيج“.

يُذكر أن السلطات الإيرانية أصدرت مذكرة توقيف قضائي ضد رئيس تحرير وكالة ”خبر أونلاين“ المحلية؛ وذلك لنشر الوكالة تقريرا عن سليماني جاء في متنه مصطلح مقتل وليس ”استشهاد“ سليماني.

وقتل سليماني ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس، وعدد آخر من العسكريين، في غارة أمريكية، نُفذت الجمعة الماضية، بالقرب من مطار بغداد الدولي.