بريطانيا: جونسون يتفق مع نظيره العراقي على ضرورة تهدئة التوتر في المنطقة‎

أفاد بيان بريطاني بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون، اتفق مع نظيره العراقي عادل عبد المهدي في اتصال هاتفي اليوم الإثنين على ضرورة تهدئة التوتر في المنطقة.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني إن الزعيمين بحثا ضرورة الحد من التوتر في المنطقة في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق، واتفقا على العمل معا على إيجاد سبيل دبلوماسي للمضي قدما.

وذكر البيان أن رئيس الوزراء أكد التزام بلاده التام بدعم استقرار وسيادة العراق، وعلى أهمية مواصلة محاربة التهديد المشترك من جانب داعش.

وكان سليماني قد قتل يوم الجمعة الماضي في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي بالعراق.