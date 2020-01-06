تركيا: نتواصل مع إيران والولايات المتحدة لتهدئة التوترات‎

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الإثنين، إن تركيا ستعمل على تخفيف التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإنها تتواصل مع الطرفين بعد أن قتلت القوات الأمريكية القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني الأسبوع الماضي.

ومنذ قتلت الولايات المتحدة سليماني، القائد العسكري الأبرز في طهران، قال جاويش أوغلو إنه أجرى مكالمات هاتفية مع نظيريه الإيراني والأمريكي لمناقشة الأمر.

ولدى سؤاله عما إذا كانت تركيا منفتحة على الوساطة بين طهران وواشنطن، قال جاويش أوغلو إن تركيا ستدعم أي خطوات لتخفيف التوترات في المنطقة، مضيفا: ”سنواصل العمل مع الدول الأخرى لحل هذه المشكلة أو تخفيف حدة التوتر في الأيام المقبلة“.

وأضاف أن قضية التوتر بين واشنطن وطهران ستكون على جدول الأعمال خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتركيا يوم الأربعاء، مشيرا إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان ناقش القضية مع نظرائه الإيراني والفرنسي والعراقي والقطري.

وتابع جاويش أوغلو: ”الباعث المشترك على القلق بالنسبة لنا هو أن يتحول العراق إلى منطقة صراع لدول ثالثة، فهذا خطر جسيم جدا على العراق ومنطقتنا.. لذلك، سوف نستمر في بذل ما في وسعنا لتضييق دائرة العنف“.

وقتلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي سليماني، العقل المدبر وراء النفوذ الإيراني المتنامي في الشرق الأوسط، في هجوم ليلا ببغداد بتفويض من الرئيس دونالد ترامب.

ووعدت إيران بالانتقام يوم الجمعة ووصفت ترامب بأنه ”إرهابي يرتدي بذلة“.

وطالب البرلمان العراقي يوم الأحد، برحيل القوات الأمريكية والقوات العسكرية الأجنبية الأخرى في إطار الرد على مقتل سليماني، مما زاد المخاوف من صراع أوسع في الشرق الأوسط.

واعتبر جاويش أوغلو أن قرار البرلمان ليس ملزما، مضيفا أن أردوغان حث نظيره العراقي على التصرف بحكمة.