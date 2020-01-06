ترامب لا يتوقع أن يخلف زعيم كوريا الشمالية وعوده بشأن نزع السلاح النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد، إنه لا يتوقع أن يخلف كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية وعده بشأن نزع السلاح النووي، لكنه أقر بأنه قد يفعل.

وكان كيم جونغ أون قال الأسبوع الماضي، إنه لم يعد هناك أساس لالتزام بيونغ يانغ بتعليق فرضته بنفسها على تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والقنابل النووية، وإنها ستكشف في المستقبل القريب عن ”سلاح إستراتيجي جديد“.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة لدى عودته إلى واشنطن بعد قضاء أسبوعين في فلوريدا: ”لا أعتقد أنه سيخلف وعده لي، لكنه قد يفعل“.

وكان ترامب، الذي أصبح في عام 2018 أول رئيس أمريكي يجتمع وهو في السلطة مع زعيم كوري شمالي، قال بعد تعليقات كيم إن الزعيم الكوري الشمالي وقع عقدا لنزع السلاح النووي وإنه يعتقد أن كيم رجل ”يفي بوعوده“.

وحذرت بيونغ يانغ، الشهر الماضي، واشنطن من ”هدية عيد ميلاد“ محتملة بعد أن أمهل كيم الولايات المتحدة حتى نهاية العام لتقديم تنازلات جديدة في المحادثات المتعلقة بترسانة بلاده النووية.

وقال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة للصحفيين الأسبوع الماضي، إن حالة تأهب القوات الأمريكية عند مستوى كاف للاستجابة لأي شيء قد يحدث وإن القدرات العسكرية كافية للدفاع عن الولايات المتحدة.