لن تصدق.. شاهد كيف نُقل جثمان قاسم سليماني إلى إيران

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من داخل الطائرة التي نُقل فيها جثمان الجنرال الإيراني قاسم سليماني، من بغداد إلى طهران.

وظهر في مقطع الفيديو، توابيت بداخلها جثمانا سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقياديون آخرون.

وكانوا كلهم قتلوا إثر ضربة أمريكية استهدفتهم قرب مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة الماضي.

Unbelievably laughable!

Dear Left, do you really fear Iran regime & a #WWIII? Just look at this video to realize how incapable they are. This is how bodies of Soleimani & others transferred.

Iran regime is a whiny coward! #TnxPOTUS4SoleimaniIpic.twitter.com/kbu6JjPhkc

