الصين تتهم أمريكا بتعميق التوتر في الشرق الأوسط

اتهمت الصين الولايات المتحدة بأنها تعمق التوتر في الشرق الأوسط بسبب التدخل العسكري، وذلك في إطار مواجهة بين واشنطن وطهران.

وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية يوم الاثنين، إن بكين ”تحث جميع الأطراف المعنية، على ممارسة ضبط النفس لضمان تحقيق السلام والاستقرار، كما تحث الولايات المتحدة كذلك على عدم إساءة استغلال القوة“.

وأضاف قنغ تعليقا على تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق، أن الصين تعارض الاستخدام الجائر للتهديد بالعقوبات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بغداد بأنها قد تتعرض لعقوبات ”لم يروا مثلها من قبل مطلقا“، إذا أجبرت القوات الأمريكية على المغادرة.

ويأتي ذلك كله عقب اغتيال أمريكا للجنرال الإيراني قاسم سليماني، في ضربة قرب مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة الماضية.