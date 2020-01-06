وسط الدموع.. خامنئي يؤم صلاة الجنازة على قاسم سليماني (فيديو)

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أم المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، المصلين، يوم الاثنين في صلاة الجنازة على قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الذي قتل في ضربة أمريكية بطائرات مسيرة في العراق. وأظهرت مقاطع فيديو خامنئي ومسؤولين آخرين، وهم يبكون خلال صلاة الجنازة. #طهران.. #خامنئي يبكي بحرقة خلال أداء الصلاة على جثماني #سليماني و #المهندس وبقية قتلى القصف الأمريكي…