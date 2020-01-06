وسط الدموع.. خامنئي يؤم صلاة الجنازة على قاسم سليماني (فيديو)

أم المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، المصلين، يوم الاثنين في صلاة الجنازة على قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الذي قتل في ضربة أمريكية بطائرات مسيرة في العراق.
وأظهرت مقاطع فيديو خامنئي ومسؤولين آخرين، وهم يبكون خلال صلاة الجنازة.
#طهران.. #خامنئي يبكي بحرقة خلال أداء الصلاة على جثماني #سليماني و #المهندس وبقية قتلى القصف الأمريكي pic.twitter.com/iaPqChuvQM
— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) January 6, 2020
وشارك في صلاة الجنازة مسؤولون كبار، بينهم الرئيس حسن روحاني، فيما عرض التلفزيون الرسمي لقطات تظهر مشاركة حشود كبيرة.
وتجمع آلاف الإيرانيين في جامعة طهران منذ الساعات الأولى من صباح الاثنين للمشاركة في صلاة الجنازة على جثمان سليماني، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية.
وتوعد مسؤولون إيرانيون، الولايات المتحدة بـ“رد انتقامي قاس“، بعد مقتل سليماني في الغارة الأمريكية، فجر الجمعة الماضي.