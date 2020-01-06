قرار مرتقب في ”النواب“ الأمريكي للحد من تحركات ترامب ضد إيران

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أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن المجلس سيطرح وسيصوت هذا الأسبوع على قرار يهدف للحد من تحركات الرئيس دونالد ترامب العسكرية تجاه إيران. وأوضحت بيلوسي في بيان في وقت متأخر أمس الأحد أن ”القرار يشبه القرار الذي قدمه السناتور تيم كين في مجلس الشيوخ“. وأضافت: ”سيعيد القرار تأكيد مسؤوليات الكونغرس الإشرافية الراسخة منذ…