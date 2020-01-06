قرار مرتقب في ”النواب“ الأمريكي للحد من تحركات ترامب ضد إيران

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن المجلس سيطرح وسيصوت هذا الأسبوع على قرار يهدف للحد من تحركات الرئيس دونالد ترامب العسكرية تجاه إيران.
وأوضحت بيلوسي في بيان في وقت متأخر أمس الأحد أن ”القرار يشبه القرار الذي قدمه السناتور تيم كين في مجلس الشيوخ“.
وأضافت: ”سيعيد القرار تأكيد مسؤوليات الكونغرس الإشرافية الراسخة منذ فترة طويلة“.
ونفذت أمريكا فجر الجمعة الماضي ضربة قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية حينها، إن اغتيال سليماني كان بتوجيه مباشر من ترامب.