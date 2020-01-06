 ترامب وجونسون يبحثان الوضع في إيران والعراق – إرم نيوز‬‎

ترامب وجونسون يبحثان الوضع في إيران والعراق

ترامب وجونسون يبحثان الوضع في إيران والعراق

المصدر: رويترز

ذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس دونالد ترامب ناقش مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الوضع في العراق وإيران في اتصال هاتفي أمس الأحد.

ولم يذكر البيان تفاصيل وأشار فقط إلى أن الزعيمين ”أكدا على التحالف الوثيق بين البلدين“.

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