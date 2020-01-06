ترامب وجونسون يبحثان الوضع في إيران والعراق

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ذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس دونالد ترامب ناقش مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الوضع في العراق وإيران في اتصال هاتفي أمس الأحد. ولم يذكر البيان تفاصيل وأشار فقط إلى أن الزعيمين ”أكدا على التحالف الوثيق بين البلدين“.