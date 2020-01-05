فرنسا وبريطانيا وألمانيا: ينبغي لإيران الامتناع عن أي عنف واحترام الاتفاق النووي

دعت مجموعة دول ”إي3“ المؤلفة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران إلى الامتناع عن أي تحرك ينطوي على عنف وحثتها على العودة لاحترام التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015.

وشددت الدول الثلاث على أهمية وقف تصعيد التوتر في العراق وإيران وأكدت على التزامها بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت مجموعة ”إي3“ في بيان ”نعيد التأكيد على التزامنا بمواصلة القتال ضد الدولة الإسلامية وهو لا يزال يحظى بالأولوية. من الضروري أن نحافظ على التحالف وفي هذا الصدد ندعو السلطات العراقية إلى مواصلة تقديم الدعم الضروري للتحالف“.

وأضاف البيان ”نحن مستعدون لمواصلة المشاورات مع كل الأطراف من أجل المساهمة في وقف تصعيد التوتر وإعادة تأسيس الاستقرار بالمنطقة“.