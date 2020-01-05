كرواتيا.. رئيس الوزراء السابق ميلانوفيتش يفوز بالرئاسيات

أعلنت لجنة الانتخابات في كرواتيا، فوز رئيس الوزراء السابق زوران ميلانوفيتش، مرشح ”الحزب الاشتراكي الديمقراطي“، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن النتائج غير النهائية تشير إلى فوز ميلانوفيتش بـ 52.7 بالمائة من أصوات الناخبين، بعد فرز 98 بالمائة منها.

وأضاف البيان، أن رئيسة البلاد الحالية كوليندا غرابار كيتاروفيتش، مرشحة حزب ”الاتحاد الديمقراطي الكرواتي“ (الحاكم)، حصلت على 47.3 بالمائة من الأصوات.

كما أعلن أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 55 بالمائة.

ولم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50 بالمئة في الجولة الأولى من الرئاسيات، التي أجريت في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي تنافس فيها 11 مرشحا.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية في كرواتيا كل خمس سنوات، ويمكن للرئيس أن يحكم فترتين كحد أقصى.