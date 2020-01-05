ترامب يتعهد برد سريع وغير متناسب إذا هاجمت إيران أي فرد أو هدف أمريكي

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة سترد سريعا و“ربما بطريقة غير متناسبة“ إذا هاجمت إيران أي فرد أو هدف أمريكي. وقال ترامب على تويتر ”هذه المنشورات الإعلامية تمثل إشعارا للكونغرس الأمريكي بأن إيران إذا هاجمت أي شخص أو هدف أمريكي، فسترد الولايات المتحدة بسرعة وبشكل كامل وربما بطريقة غير متناسبة. مثل…