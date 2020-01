ترامب يتعهد برد سريع وغير متناسب إذا هاجمت إيران أي فرد أو هدف أمريكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة سترد سريعا و“ربما بطريقة غير متناسبة“ إذا هاجمت إيران أي فرد أو هدف أمريكي.

وقال ترامب على تويتر ”هذه المنشورات الإعلامية تمثل إشعارا للكونغرس الأمريكي بأن إيران إذا هاجمت أي شخص أو هدف أمريكي، فسترد الولايات المتحدة بسرعة وبشكل كامل وربما بطريقة غير متناسبة. مثل هذا الإشعار القانوني غير مطلوب لكنه صدر رغم ذلك“.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!

