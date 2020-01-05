ماكرون: على إيران أن تتجنب الأفعال ”المزعزعة للاستقرار“

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تضامنه مع الحلفاء، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، وقال إن على إيران أن تتجنب الأفعال ”المزعزعة للاستقرار“ بعد مقتل قائد عسكري إيراني كبير بضربة جوية أمريكية في بغداد.

وقال مكتب ماكرون في بيان ”وسط تصاعد التوتر في الآونة الأخيرة في العراق والمنطقة، أكد رئيس الجمهورية تضامنه الكامل مع حلفائنا في ضوء الهجمات التي جرت في الأسابيع الأخيرة ضد التحالف في العراق“.

وأضاف: ”عبر ماكرون أيضا عن قلقه إزاء الأنشطة المزعزعة للاستقرار لفيلق القدس تحت قيادة الجنرال قاسم سليماني، وأكد ضرورة أن تتجنب إيران اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تصعيد الوضع وزعزعة استقرار المنطقة“.