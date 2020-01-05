إسرائيل.. توزيع 3 حقائب وزارية كان يتولاها نتنياهو على خلفية اتهامه بـ“الفساد“

المصدر: أ ف ب

عين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، وزراء جددا لتولي الحقائب، التي اضطر إلى التخلي عنها بسبب اتهامه بالفساد، كما أعلن مكتبه.

وفي نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، وجهت إلى نتنياهو تهم الفساد واختلاس الأموال واستغلال النفوذ في قضايا مختلفة، وأرغم على التخلي عن مهامه الوزارية، لكنه بقي رئيسا للوزراء.

ويحظر القانون الإسرائيلي على أي شخص توجه إليه تهمة أن يبقى وزيرا، لكن ذلك لا ينطبق على رئاسة الوزراء.

واليوم الأحد، عين نتنياهو من حزب الليكود دافيد بيتان وزيرا للزراعة، وتسيبي هوتوفيلي وزيرا للشتات، ويفات ساسا-بيتون وزيرة للشؤون الاجتماعية، بحسب مكتبه.

وكانت بيتون وزيرة الإسكان والبناء وخلفها اسحق كوهين من حزب شاس المتشدد، أحد الأحزاب المتحالفة مع الليكود.

وفي وقت سابق، تخلى نتنياهو عن حقيبة الصحة وعين يعقوب ليتزمان المسؤول في حزب التوراة الموحدة خلفا له.

ونتنياهو المرشح للانتخابات التشريعية في الثاني من شهر آذار/مارس طلب الأسبوع الماضي من البرلمان منحه الحصانة، إلا أن تشكيل لجنة برلمانية جديدة لتقييم هذا الطلب لن يتم إلا بعد الانتخابات. فيما حثت المعارضة الأحد البرلمان على الإسراع في دراسة هذا الطلب.