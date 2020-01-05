الشرطة الباكستانية تفرق متظاهرين شيعة احتجوا على اغتيال سليماني

اشتبك محتجون مع الشرطة في مدينة كراتشي الساحلية جنوب باكستان، اليوم الأحد، لدى محاولة آلاف المتظاهرين تنظيم مسيرة تجاه القنصلية الأمريكية احتجاجًا على قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

ونظم آلاف المحتجين الشيعة الذين كانوا يرفعون صور المرشد الإيراني علي خامنئي وسليماني وكان من بينهم نساء وأطفال، مسيرة في كراتشي ورددوا هتافات:“الموت لأمريكا“، و“الموت لإسرائيل“.

وأغلقت قوات الأمن الطريق المؤدي إلى مبنى القنصلية الأمريكية في كراتشي باستخدام حاويات شحن، ولكن بعض المحتجين حاولوا اقتحام الحاجز الأمني والتسلق فوق الحاويات مما أدى إلى اشتباكات مع قوات الأمن.

واستطاعت الشرطة صد المحتجين ومنعهم من تجاوز الحواجز بعد فترة وجيزة من التوتر حيث ألغيت المظاهرة.

وعلى الرغم من أن باكستان ذات أغلبية سنية فإن بها عددًا كبيرًا إلى حد ما من الشيعة.

وشهدت العاصمة إسلام أباد أيضًا تجمعًا أصغر حيث قام المحتجون بإحراق العلمين الأمريكي والإسرائيلي، فيما تفرق المحتجون دون أي أعمال عنف.