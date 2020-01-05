مع مواصلة تركيا تجنيد ”المرتزقة“.. إعلان مقتل أول سوري في طرابلس الليبية 

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد أن مقاتلا سوريا من الفصائل الموالية لتركيا لقى حتفه خلال اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس، أثناء قتاله إلى جانب “حكومة الوفاق الوطني”، بينما تواصل تركيا إرسال المرتزقة لدعم حلفائها هناك.

ونقل المرصد عن مصادر لم يذكرها قولها إن القتيل هو مقاتل في صفوف فصيل “السلطان مراد” أحد أبرز الفصائل التي أرسلت مقاتلين للقتال في ليبيا، بتوجيه من السلطات التركية.

وأضافت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ”الفصيل سيتكتم على حادثة مقتل أحد عناصره في ليبيا وسيتم نعيه على أنه قتل في معارك الشمال السوري“.

من جهة أخرى أشار المرصد إلى أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية “طرابلس” حتى الآن وصل إلى نحو 1000 “مرتزق”، في حين أن عدد الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد.