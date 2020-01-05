إيران تستدعي القائم بأعمال سفارة ألمانيا بسبب ”تأييدها“ اغتيال سليماني‎

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية مساء الأحد، القائم بأعمال السفارة الألمانية في طهران، ردا على ”تأييد“ ألمانيا لعملية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، بيانا عن وزارة الخارجية، جاء فيه: ”إثر التصريحات غير الصحيحة والمهينة والمدمرة التي أدلى بها بعض المسؤولين الألمان لدعم الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العراق وأدى الى مقتل قاسم سليماني، تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الالمانية في طهران نتيجة غياب السفير“.

وقال رئيس القسم الأوروبي في وزارة الخارجية الإيرانية، إن ”مثل هذه المواقف الأحادية وغير المقبولة تتناقض مع التعاون التقليدي للبلدين من ناحية، والاستقرار والأمن الإقليميين من ناحية أخرى“، بحسب البيان.

من جانبه، تعهد القائم بأعمال السفارة الألمانية في طهران بنقل رسالة الاحتجاج الإيرانية إلى الحكومة في بلاده.

وكانت متحدثة باسم الحكومة الألمانية قد وصفت الجمعة الماضية، الضربة الأمريكية التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني، بأنها كانت رد فعل على الاستفزازات العسكرية الإيرانية.

وقالت المتحدثة أولريك ديمر خلال مؤتمر صحفي حكومي دوري: ”كان التحرك الأمريكي رد فعل على سلسلة من الاستفزازات العسكرية التي تتحمل مسؤوليتها إيران“.

وأضافت: ”نتابع أيضا بقلق بالغ أنشطة إيران في المنطقة، حيث نقف أمام تصعيد خطير“، مشيرة إلى أن برلين ستعمل على نزع فتيل التوتر.