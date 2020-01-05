قائد الحرس الثوري السابق: ردنا على مقتل سليماني سيشمل مواقع عسكرية إسرائيلية

هدد القائد السابق للحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد، بأن رد طهران على مقتل القائد العسكري قاسم سليماني، سيشمل مدينة حيفا ومواقع عسكرية إسرائيلية.

وقال محسن رضائي في كلمة بثها التلفزيون أمام تجمع للمشيعين في طهران، إن ”انتقام إيران من أمريكا على اغتيال سليماني سيكون قاسيا، ستكون حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية ضمن الرد“.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة تهديدات إيرانية منذ اغتيال أمريكا لسليماني قرب مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة الماضية.

وكان مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدفاعية والعسكرية، اللواء حسين دهقان، قد قال في وقت سابق من اليوم الأحد، إن الرد على اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، سيكون ”عسكريا“.

وأضاف اللواء دهقان في مقابلة مع شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية ونشرتها وسائل إعلام إيرانية، أن ”رد إيران على اغتيال قاسم سليماني هو بالتأكيد رد عسكري ضد القواعد الأمريكية“، مشيرا إلى أن ”الولايات المتحدة هي التي بدأت الحرب على إيران، لذلك فعلى أمريكا قبول الرد المناسب على أفعالهم“.