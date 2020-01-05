صحيفة: وفد صيني يعتزم السفر إلى واشنطن لتوقيع اتفاق التجارة

نقلت صحيفة ”ساوث تشاينا مورنينج بوست“، اليوم الأحد، عن مصدر مطلع قوله، إن وفدا تجاريا صينيا يعتزم التوجه إلى واشنطن؛ لتوقيع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وأضافت الصحيفة أن الوفد سيذهب إلى الولايات المتحدة، في 13 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، وسيعود إلى الصين يوم 16 من ذات الشهر.

وكان من المقرر أن يسافر الوفد برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو هي، في وقت سابق من الشهر الجاري، لكن تغير موعد السفر؛ بعد أن كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، بهذا الشأن.

وآنذاك، كتب ترامب في تغريدته أنه سيوقع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة، يوم 15 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد بحث الأمر، قرر الجانب الصيني تعديل الموعد ليناسب ترامب. ولم يؤكد الجانبان رسميا حتى الآن موعد الزيارة.

وكان ترامب أول من أعلن خطط إبرام الاتفاق التجاري المبدئي، في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، ثم أمضى مفاوضو الجانبين عدة أسابيع في وضع الصيغة النهائية لاتفاق المرحلة الأولى، الذي يحل محل اتفاق تجاري واسع النطاق، كان أكبر اقتصادين في العالم يسعيان في البداية للتوصل إليه.