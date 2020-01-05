رئيس وزراء النمسا: أردوغان يحاول استخدام البشر كأسلحة

المصدر: ا ف ب

دعا رئيس الحكومة النمساوي المعين، سيباستيان كورتز، الأحد، الاتحاد الأوروبي إلى تبني ”نهج واضح“ ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الزعيم المحافظ لصحيفة ”كوريير“ النمساوية، حول سياسة الهجرة في تركيا إن ”أردوغان يحاول استخدام البشر كأسلحة.. يجب ألا يسمح الاتحاد الأوروبي بذلك“.

وأضاف أنه ”سيعمل بفعالية ليتبنى الاتحاد الأوروبي نهجا واضحا ضد أردوغان“.

وأضاف كورتز الذي سيترأس الثلاثاء الحكومة لولاية ثانية، أن ”الرئيس التركي لا يفهم أي لغة أخرى“.

وأبرم المحافظون النمساويون بزعامة كورتز وحزب الخضر، الأربعاء، اتفاقا لتشكيل حكومة ائتلافية، في خطوة غير مسبوقة ستتيح للزعيم الديمقراطي المسيحي الشاب، أن يتولى مجددا منصب المستشار، بعدما حكم البلاد حتى أيار/ مايو مع اليمين المتطرّف.

وهدد الرئيس التركي مرارا بفتح الأبواب أمام المهاجرين، وخاصة السوريين، للتوجه إلى أوروبا، في حال عدم تلقيه مزيدا من الدعم الدولي.

ووافق حزب الخضر النمساوي على أن يلتزم كورتز بسياسة حازمة بشأن قضايا الهجرة، مقابل التعهد بمكافحة الاحتباس المناخي، والتزام الشفافية في ما يتعلق بالحياة السياسية.

وتبنى كورتز في مقابلة أخرى مع صحيفة ”بيلد“ الألمانية، لهجة قاسية حيال سفن الإنقاذ الناشطة في البحر المتوسط.

واعتبر أن عمليات الإنقاذ الخاصة في البحر، أدت إلى مصرع مزيد من الأشخاص، مشيرا إلى أن مثل هذه العمليات تدفع دوما مزيدا من الأشخاص إلى سلوك الطريق البحري، ما يؤدي إلى تزايد عدد الغرقى.

وأضاف الزعيم الشاب الذي غالبا ما كان ينتقد عمليات الإنقاذ ”على جميع الذين يعتقدون أنهم يتصرفون من أجل الخير، أن يعترفوا بأن مبادراتهم تؤدي إلى زيادة عدد الوفيات“.

ويعارض كورتز أي خطط لتوزيع طالبي اللجوء على دول الاتحاد الأوروبي.

وأقر في مقابلة أخرى مع صحيفة ”دي برس“ النمساوية، قائلا: ”إننا نتوافق في كثير من المواضيع مع حزب الحرية المتطرف أكثر من حزب الخضر.“

وينص الاتفاق بين المحافظين والخضر على ”آلية أزمة“ في حال حدوث خلاف بين الشريكين، تمكن المحافظين الذين يشكلون غالبية في البرلمان، من طرح نص مثير للجدل بدعم من حزب آخر غير الخضر على التصويت.

وقال كورتز لصحيفة ”كوريير“ النمساوية: ”هذا سيناريو لا أفكر فيه في هذه المرحلة“.