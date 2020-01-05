بومبيو: لو تقاعسنا عن قتل سليماني لعرضنا أمريكا لتهديد أكبر

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أكد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، أنه كان لا بد من اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، مشددا على أنه لو ”تقاعست“ أمريكا عن ذلك فإنها ستعرض نفسها لـ“تهديد أكبر“. وقال بومبيو في مقابلة مع برنامج ”ذيس ويك“ على قناة ”إيه بي سي“، إن ”تقديرات المخابرات أوضحت أن التقاعس والسماح لسليماني…