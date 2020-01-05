مستشار خامنئي: سنستهدف القواعد الأمريكية ردا على اغتيال سليماني

قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدفاعية والعسكرية، اللواء حسين دهقان، يوم الأحد، إن الرد على اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، سيكون ”عسكريا“.

وأضاف اللواء دهقان في مقابلة مع شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية ونشرتها وسائل إعلام إيرانية، أن ”رد إيران على اغتيال قاسم سليماني هو بالتأكيد رد عسكري ضد القواعد الأمريكية“، مشيرا إلى أن ”الولايات المتحدة هي التي بدأت الحرب على إيران، لذلك فعلى أمريكا قبول الرد المناسب على أفعالهم“.

ولفت وهو يخاطب الصحافي في المقابلة: ”دعني أخبركم بشيء واحد، لقد أعلنت قيادتنا رسميا أنها لن ولم تسعَ إلى الحرب، لكن ترامب هددنا، ونحن نقول له إنه لن تبقى له قواعد عسكرية أو سياسية أو بوارج في المنطقة“.

وتابع مستشار خامنئي للشؤون الدفاعية والعسكرية أن ”الشيء الوحيد الذي يمكنه وضع حد لهذه الحرب هو أن يتلقى الأمريكيون انفجارا مساويا تماما للانفجار الذي قاموا به“، في إشارة إلى اغتيال قاسم سليماني فجر الجمعة الماضي.

وأضاف أن ”ردنا على تهديد ترامب باستهداف مواقع ثقافية إيرانية، سيكون بالتأكيد إنهاء وجود جيشه ومراكزه السياسية والعسكرية، وجميع خياراتنا مفتوحة وهي في أيدينا“.

وخاطب اللواء حسين دهقان، الرئيس ترامب وهو يظهر صورة قاسم سليماني، بالقول: ”تذكر هذه الصورة، إنها لشخص لن يتركك حتى آخر يوم من حياتك“.