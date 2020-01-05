إيران تستدعي سفير سويسرا لديها للمرة الثالثة منذ مقتل سليماني

استدعت الخارجية الإيرانية، الأحد، السفير السويسري الراعي للمصالح الأمريكية في طهران، للاحتجاج على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وهذه المرة الثالثة التي تستدعي فيها إيران السفير السويسري مارکوس لایتنر، منذ مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وذكرت وكالة أنباء ”إرنا“ الرسمية، أن عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في إيران، استدعى السفير السويسري في طهران الراعي لمصالح الولايات المتحدة في طهران، إلى وزارة الخارجية، وأبلغه احتجاج الأخيرة الشديد على تهديدات ترامب وانتهاكه القواعد والمعايير الدولية.

وقال عراقجي، إن التصريحات العدوانية والتهديدية للرئيس الأمريكي مرفوضة تماما، وتعتبر انتهاكا لكافة القوانين الدولية.

والجمعة، استدعت الخارجية الإيرانية، السفير السويسري، لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على مقتل قاسم سليماني.

وفي المقابل، سلم السفير السويسري لدى طهران، رسالة أمريكية إلى إيران حول الأمر ذاته.

وقتل سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، فجر الجمعة، إثر قصف جوي أمريكي استهدف سيارتين على طريق مطار بغداد.

وفجر الأحد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقصف 52 هدفا مهما لإيران، في حال استهدفت طهران أي مواقع تابعة للولايات المتحدة، جاء ذلك ردا على تصريحات مسؤولين إيرانيين بـ“الانتقام“ على خلفية مقتل سليماني.