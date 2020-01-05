إيران: نسعى لـ“رد لا يسبب حربا“ بعد مقتل سليماني

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن بلاده ”سوف ترد على اغتيال سليماني، وستسعى ألا يسبب الرد حربا على الشعب الإيراني“.

وتابع موسوي، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى الخارجية الإيرانية: ”لا نريد الحرب، لكننا مستعدون لكافة الاحتمالات“.

ونفى أن يكون وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل الثاني، قد حمل رسالة وساطة عندما زار طهران، أمس السبت، لافتا إلى أن هذه الزيارة ”كانت مقررة من قبل“.

ونفى أيضا ما تردد عن زيارة وفد عُماني لطهران؛ للوساطة بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف موسوي: ”أبلغنا الوفود الرسمية التي زارت طهران، أن للصبر وضبط النفس حدودا، وعليهم أن يطلبوا من الأمريكيين أن يضبطوا النفس“.

وتتبادل الدولتان الاتهامات منذ مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، الجمعة الماضي، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب أهداف ومراكز ثقافية إيرانية، ”جريمة حرب“.