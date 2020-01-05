مقتل وإصابة 9 بالجيش الليبي في قصف بطائرة تركية مسيرة

قتل 3 عسكريين وأصيب 6 آخرون، في قصف بطائرة تركية مسيرة، استهدف قاعدة الوطية الجوية التابعة للجيش الليبي (جنوب غرب طرابلس).

وقال محمود عبدالسلام، الضابط بالكتيبة 78 المكلفة بحماية القاعدة، إن طائرة تركية مسيرة قصفت قوة عسكرية تابعة للجيش بمحيط القاعدة الجوية، أسفر عن مقتل 3 وإصابة 6 آخرين.

وأشار عبدالسلام، إلى أن مرافق القاعدة ومهبطها وطائراتها لم يلحق بها أي ضرر، وأن الطائرة المسيرة استهدفت نقاطا بمحيط القاعدة.

وكانت غرفة عمليات الجيش الليبي، أكدت استهداف قاعدة معيتيقة، ليلة أمس وصباح اليوم، بعدة غارات جوية، مستهدفة مدرج طائرات مسيرة وعدة مخازن سلاح للميليشيات بالقاعدة.