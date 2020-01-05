عطلة في طهران لتشييع سليماني

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، عن تعطيل كافة المصالح الحكومية في العاصمة طهران الاثنين، وفي مدينة كرمان (وسط البلاد) الثلاثاء، وذلك للمشاركة في تشييع قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أمريكية الجمعة بالعراق.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن ربيعي قوله إن ”حكومة جمهورية إيران الإسلامية أعلنت عن تعطيل جميع المصالح الحكومية غدا الاثنين في محافظة طهران وبعد غد الثلاثاء بمحافظة كرمان، وذلك لحضور مراسم تشييع القائد قاسم سليماني“.

وأعلنت أسرة سليماني، في وقت سابق، عن دفنه بمقبرة بمدينة كرمان مسقط رأسه وفقا لوصيته.

ونقلت طائرة إيرانية خاصة جثمان سليماني والمهندس من مطار مدينة النجف الدولي بالعراق إلى مطار الأهواز جنوبي إيران فجر الأحد، حيث بدأت صباح الأحد في مدينة الأهواز مراسم تشييعهما.

ومن المقرر أن ينقل جثمانا سليماني والمهندس إلى مدينة مشهد شمال شرق إيران لإجراء مراسم التشييع قرب مرقد الإمام الرضا ثامن الأئمة لدى الشيعة عصر اليوم على أن ينقلا بعد ذلك إلى العاصمة طهران.