 ردا على تهديدات ترامب.. إيران تتوعد بمحو الوجود الأمريكي من المنطقة – إرم نيوز‬‎

ردا على تهديدات ترامب.. إيران تتوعد بمحو الوجود الأمريكي من المنطقة

ردا على تهديدات ترامب.. إيران تتوعد بمحو الوجود الأمريكي من المنطقة

المصدر: إرم نيوز

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن ”نهاية الوجود الأمريكي في غرب آسيا قد بدأت“، وذلك ردا على تهديدات أطلقها دونالد ترامب بشأن تحديد الولايات المتحدة 52 موقعا إيرانيا ستضربها إذا هاجمت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية، بعد مقتل قاسم سليماني.

وكتب ظريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“، إن ”التهديد باستهداف المواقع الثقافية يعد جريمة حرب، وقد بدأت نهاية الوجود الأمريكي الشرير في غرب آسيا“.

وأضاف ”هدد دونالد ترامب، الذي ارتكب انتهاكات صارخة للقانون الدولي من خلال الاغتيالات الجبانة يوم الجمعة، مرة أخرى بارتكاب انتهاك جديد لـ(القاعدة الأساسية)“.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده حددت 52 هدفا لضربها داخل إيران إذا تعرضت القوات أو المنشآت الأمريكية إلى أي هجوم.

وكتب ترامب على حسابه على ”تويتر“، مدافعا عن قرار اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في بغداد، أن بعضا من الأهداف المحددة ”على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية، وأن تلك الأهداف وإيران ذاتها ستُضرب بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة“.

وحول التهديدات الأمريكية، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن قائد الجيش قوله، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لا تملك الشجاعة لخوض مواجهة عسكرية مع إيران.

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