ردا على تهديدات ترامب.. إيران تتوعد بمحو الوجود الأمريكي من المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن ”نهاية الوجود الأمريكي في غرب آسيا قد بدأت“، وذلك ردا على تهديدات أطلقها دونالد ترامب بشأن تحديد الولايات المتحدة 52 موقعا إيرانيا ستضربها إذا هاجمت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية، بعد مقتل قاسم سليماني.

وكتب ظريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“، إن ”التهديد باستهداف المواقع الثقافية يعد جريمة حرب، وقد بدأت نهاية الوجود الأمريكي الشرير في غرب آسيا“.

-Having committed grave breaches of int'l law in Friday's cowardly assassinations, @realdonaldtrump threatens to commit again new breaches of JUS COGENS;

-Targeting cultural sites is a WAR CRIME;

-Whether kicking or screaming, end of US malign presence in West Asia has begun.

— Javad Zarif (@JZarif) January 5, 2020