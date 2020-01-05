ردا على تهديدات ترامب.. إيران تتوعد بمحو الوجود الأمريكي من المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن ”نهاية الوجود الأمريكي في غرب آسيا قد بدأت“، وذلك ردا على تهديدات أطلقها دونالد ترامب بشأن تحديد الولايات المتحدة 52 موقعا إيرانيا ستضربها إذا هاجمت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية، بعد مقتل قاسم سليماني.

وكتب ظريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“، إن ”التهديد باستهداف المواقع الثقافية يعد جريمة حرب، وقد بدأت نهاية الوجود الأمريكي الشرير في غرب آسيا“.

-Having committed grave breaches of int'l law in Friday's cowardly assassinations, @realdonaldtrump threatens to commit again new breaches of JUS COGENS; -Targeting cultural sites is a WAR CRIME; -Whether kicking or screaming, end of US malign presence in West Asia has begun. — Javad Zarif (@JZarif) January 5, 2020

وأضاف ”هدد دونالد ترامب، الذي ارتكب انتهاكات صارخة للقانون الدولي من خلال الاغتيالات الجبانة يوم الجمعة، مرة أخرى بارتكاب انتهاك جديد لـ(القاعدة الأساسية)“.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده حددت 52 هدفا لضربها داخل إيران إذا تعرضت القوات أو المنشآت الأمريكية إلى أي هجوم.

Those masquerading as diplomats and those who shamelessly sat to identify Iranian cultural & civilian targets should not even bother to open a law dictionary. Jus cogens refers to peremptory norms of international law, i.e. international red lines. That is, a big(ly) "no no". — Javad Zarif (@JZarif) January 5, 2020

وكتب ترامب على حسابه على ”تويتر“، مدافعا عن قرار اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في بغداد، أن بعضا من الأهداف المحددة ”على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية، وأن تلك الأهداف وإيران ذاتها ستُضرب بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة“.

وحول التهديدات الأمريكية، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن قائد الجيش قوله، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لا تملك الشجاعة لخوض مواجهة عسكرية مع إيران.