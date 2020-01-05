إيران تتحدث عن وجود اختراق لحماية سليماني

كشف عضو البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد ”غلام علي جعفر زاده أيمن آبادي“، اليوم الأحد، أن السلطات في بلاده قامت قبل 9 أشهر بتغيير الحماية التي كانت ترافق قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الذي تم اغتياله يوم الجمعة الماضي، بغارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

وقال النائب أيمن آبادي للصحفيين خلال اجتماع للبرلمان الإيراني، إن ”استراتيجية إيران هي تجنب الحرب“، مضيفا ”لقد تم قبل 9 أشهر تغيير الفريق الأمني الخاص بحماية قاسم سليماني”.

وأضاف ”يجري التحقيق في وجود اختراق للفريق الأمني المكلف بحماية الجنرال قاسم سليماني وتحديد هويتهم“.

وأشار النائب الإيراني إلى أن التغيير على فريق الحماية لقائد فيلق القدس، جاء بعد إحباط عدد كبير من عمليات الاغتيال، مشيرا إلى أنه ”تم إحباط ثلاث عمليات اغتيال داخل إيران“.