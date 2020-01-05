أول انتقام إيراني لمقتل قاسم سليماني

وحجبت صفحة تحمل صورا للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وللعلم الإيراني، الصفحة الرئيسية لموقع البرنامج الفدرالي لمكتبة الإيداع (فيدرال ديبوسيتري لايبريري بروغرام).

وكتب في تعليق على رسم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتلقى لكمة من إيران وتحيط به صواريخ تحلق في الجو ”الشهادة كانت… المكافأة على سنوات من الجهود الشاقة“.

وأضافت الرسالة ”بمشيئة الله، برحيله لن يتوقف عمله والطريق الذي رسمه، وثأر رهيب ينتظر هؤلاء المجرمين الذين تلطخت أيديهم القذرة بدمائه ودماء الشهداء الآخرين“.

وكتب في تعليق آخر بالأسود والأبيض ”هذا ليس سوى جزء يسير من قدرة إيران السيبرانية“.

وهددت إيران بالانتقام لكن ترامب قال يوم السبت على تويتر ”إن إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف أصول أمريكية محددة“ ردا على وفاة سليماني. وقال الرئيس الأمريكي إن بلاده ”حددت 52 موقعا إيرانيا“ وإن بعضها ”على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية وإن تلك الأهداف وإيران ذاتها ستُضرب بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة“.

وأضاف ترامب ”الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أي تهديدات أخرى!“ مشيرا إلى أن الأهداف الاثنين والخمسين تمثل 52 أمريكيا احتجزوا رهائن في إيران في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979.

وتبدو خيارات إيران للرد محدودة.