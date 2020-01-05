بومبيو يرد على توعد الحشد العراقي باستهداف القواعد الأمريكية

المصدر: ا ف ب

انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشدة فصيلا عراقيا مواليا لإيران كان دعا القوات الأمنية العراقية إلى التوقف عن حماية القواعد الأمريكية في العراق.

ووصف بومبيو عبر تويتر عناصر ”كتائب حزب الله“، الفصيل العراقي الموالي لإيران ضمن قوات الحشد الشعبي، بأنهم ”بلطجية“.

وبعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الجمعة بضربة أمريكية في العراق، توعدت ”كتائب حزب الله“ بالانتقام ودعت مساء السبت القوات العراقية إلى ”الابتعاد (…) لمسافة لا تقل عن ألف متر“ من القواعد التي تضم جنودا أميركيين اعتبارا من مساء اليوم الأحد.

ويأتي هذا التحذير بُعيد سقوط قذائف وصواريخ على المنطقة الخضراء الشديدة التحصين حيث مقر السفارة الأمريكية بوسط بغداد، وعلى قاعدة بلد الجوية شمال العاصمة، التي تؤوي جنودا أمريكيين.

وكتب بومبيو على تويتر ”بلطجية (كتائب حزب الله) يطلبون من قوات الأمن العراقية أن تتخلى عن واجبها بحماية (سفارة الولايات المتحدة في بغداد) ومواقع أخرى حيث يعمل أمريكيون جنبا إلى جنب مع العراقيين الشجعان“.

وتابع بومبيو ”أن يقول النظام الإيراني للحكومة العراقية ما يجب عليها أن تفعل“ هو أمر ”يُعرّض حياة العراقيين للخطر“، مشددا على أن ”الشعب العراقي يريد التحرر من نير إيران“.