هل ينجح نتنياهو في توحيد ”اليمين“ قبل الانتخابات؟

دعا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، رؤساء أحزاب اليمين إلى التحالف في انتخابات الكنيست المرتقبة، للخروج من مأزق تشكيل حكومة جديدة.

ووجه نتنياهو دعوته لحزب ”اليمين الجديد“ برئاسة آيليت شاكيد ونفتالي بينت، و“البيت اليهودي“ برئاسة رافي بيرتس وحزب ”الاتحاد الوطني“ برئاسة بتسلإيل سموتريش، من أجل تشكيل تحالف لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 2 مارس/آذار المقبل ضمن قائمة واحدة، على غرار الانتخابات السابقة ضمن تحالف ”يمينا“.

ونقلت قناة ”مكان“ العبرية عن نتنياهو قوله إن ”معسكر اليمين لن يغفر لنفتالي بينيت الرئيس المشترك لحزب هيمين هحداش وبتسلئيل سموتريتش رئيس هئيحود هلؤومي ورافي بيرتس رئيس حزب هبايت هيهودي، إذا لم يتحدوا في قائمة واحدة“.

وحذر نتنياهو عبر ”تويتر“، من تصاعد اليسار إلى الحكم في حال لم تستطع الأحزاب اليمينية الانخراط في تحالف واحد.

من جانبه ثمن حزب ”هيمين هحداش“ الدعوة للتحالف، مؤكدا أنه ”مستمر في مهمة جلب أصوات من كاحول لفان، وحزب أفيغدور ليبرمان من أجل تشكيل حكومة يمين قوية ومضمونة للإسرائيليين“.

كما رد حزب ”اليمين الجديد“ برئاسة آيليت شاكيد على دعوة نتنياهو بقوله: ”نحن نقدر قلق نتنياهو، سنواصل مهمتنا لجلب أصوات من تحالف (كاحول لافان) وحزب (يسرائيل بيتينو) برئاسة أفيغدور ليبرمان، من أجل إنشاء حكومة يمينية قوية وآمنة للمواطنين الإسرائيليين“.

وكشف استطلاع رأي جديد أجرته هيئة البث الإسرائيلي، ونشرته الجمعة، عن معارضة 55% تفكيك كتلة اليمين بعد الانتخابات، وموافقة 15% على المقترح.

وتوقع الاستطلاع أن تحصل كتلة ”اليمين-الحريديم“ بزعامة نتنياهو على 54 مقعدا، وأن تحصل كتلة القائمة العربية المشتركة التي تمثل العرب في إسرائيل على 59 مقعدا.