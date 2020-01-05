تشييع قاسم سليماني والمهندس بمدينة الأهواز الإيرانية (فيديو وصور)

بدأت صباح اليوم الأحد في مدينة الأهواز عاصمة خوزستان جنوب إيران، مراسم تشييع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

ونقلت طائرة إيرانية خاصة جثمان سليماني والمهندس من مطار مدينة النجف الدولي بالعراق إلى مطار الأهواز فجر الأحد.

???? ايران ????مراسم استقبال جثامين الشهداء القادة في الاهواز

https://t.co/5aIEZpd2zU ???? موقع دعم خيار المقاومة ???? pic.twitter.com/5I5X3DMvJk — موقع دعم خيار المقاومة (@Daam_option) January 5, 2020

وأشارت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، إلى تشييع جثمان سليماني والمهندس وعدد من رفقائهما بحضور حشد كبير من أهالي مدينة الأهواز وسط مشاركة من كبار القادة العسكريين والمسؤولين“.

ومن المقرر أن نقل جثماني سليماني والمهندس إلى مدينة مشهد شمال شرق إيران لإجراء مراسم التشييع قرب مرقد علي بن موسى الرضا ثامن الأئمة لدى الطائفة الشيعية عصر اليوم على أن ينقلا بعد ذلك إلى العاصمة طهران.

وبدأ التلفزيون الإيراني بثا مباشرا قبل الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي يعرض خلاله لقطات لحشد اتشح بالسواد في هذه المدينة الواقعة بجنوب غرب إيران.

وظهر في اللقطات حشد كبير تجمع في ساحة مولوي كما ذكرت وكالة الأنباء الطلابية(إيسنا)، رفِعت فيه أعلام حمراء وخضراء وبيضاء وكذلك صور لسليماني.

كما ظهر في لقطات رجال ونساء يبكون، بينما أظهرت مشاهد أخرى التقطت من الجو حشدا كبيرا يتوجه إلى مكان التجمع.

هؤلاء هم أهالي #الاهواز الإيرانية في إستقبال قائد فيلق القدس #الشهيد_الحاج_قاسم_سليمانى pic.twitter.com/oOORhCTn1L — حرائر البحرين (@hrayeralbahrain) January 5, 2020

وفي السياق، أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق فجر اليوم الأحد، إن ”جثمان أبو مهدي المهندس سيوارى الثرى في مقبرة وداي السلام بالنجف بعد إجراء فحص الحمض النووي (DNA)“.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن ”تشابك الأشلاء بين جثمان المهندس وآخر من الحشد مع جثمان قاسم سليماني ومرافقيه استدعى إجراء الفحص لأجسادهم في العاصمة الإيرانية طهران بعدما تحولت إلى أشلاء من شدة تفجير الصاروخ الأمريكي ليل الجمعة“.

وأكد البيان أن ”عملية فحص الحمض النووي بين الجثث ستستغرق أياما قبل العودة بجثة المهندس إلى العراق لدفنها في مقبرة وادي السلام استنادا إلى وصيته“.