ترامب يهدد بقصف 52 موقعا إيرانيا إذا هاجمت طهران أي أهداف أمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت إن الولايات المتحدة حددت 52 موقعا إيرانيا ستضربها إذا هاجمت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية ردا على قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في هجوم أمريكي بطائرة مسيرة أمس الجمعة.

وقال ترامب على تويتر ”إن إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف أصول أمريكية محددة“ ردا على وفاة سليماني. وقال الرئيس الأمريكي إن بلاده ”حددت 52 موقعا إيرانيا“ وإن بعضها ”على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية وإن تلك الأهداف وإيران ذاتها ستُضرب بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة“.

وأضاف ترامب ”الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أي تهديدات أخرى!“ مشيرا إلى أن الأهداف الاثنين والخمسين تمثل 52 أمريكيا احتجزوا رهائن في إيران في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979.

….hundreds of Iranian protesters. He was already attacking our Embassy, and preparing for additional hits in other locations. Iran has been nothing but problems for many years. Let this serve as a WARNING that if Iran strikes any Americans, or American assets, we have…..

