صحيفة: ألمانيا تسعى لإجراء محادثات مباشرة مع إيران

ذكرت صحيفة فيلت ام زونتاج الألمانية السبت أن هايكو ماس وزير الخارجية سيسعي لإجراء محادثات مباشرة مع إيران في محاولة لمنع تصعيد التوتر بعد الغارة الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وأدت إلى قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وقال ماس للصحيفة ”سنبذل كل ما في وسعنا خلال الأيام المقبلة لمنع حدوث تصعيد آخر في الموقف في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفي حوار مع شركائنا بالمنطقة بما في ذلك إجراء محادثات مع إيران“.

وأضاف أنه على اتصال وثيق مع نظيريه البريطاني والفرنسي ومع جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ومع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.