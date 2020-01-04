2200 من المارينز الأمريكي يتجهون إلى الشرق الأوسط

توجه اليوم السبت 2200 عنصر من قوات مشاه البحرية الأمريكية (المارينز) إلى منطقة الشرق الأوسط على متن البارجة الحربية ”يو أس أس باتان“.

ونقل موقع ”ميليتيري“ المعني بالشؤون العسكرية الأمريكية، عن مسؤول في وزارة الدفاع (لم يسمه) أنه ”تم تغيير مسار البارجة، وإلغاء مشاركة قوات المارينز بمناورات عسكرية في المغرب، والتوجه إلى الشرق الأوسط عقب تصاعد التوترات مع إيران”.

وأضاف أن البارجة على متنها ”2200 عنصر من المارينز“، لافتا أنهم كانوا سيشاركون الجيش المغربي تدريبات عسكرية تحمل اسم ”أسد البحر الأفريقي“ (سي لايون).

والجمعة أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل نحو 3000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط تعزيزا لتواجدها العسكري في المنطقة بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بغارة جوية أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يشار إلى أن الولايات المتحدة نشرت أيضا الأسبوع الماضي، نحو 700 جندي في الكويت، على خلفية الاعتداء الذي تعرضت له سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، وتحمل واشنطن إيران مسؤوليته.

وقُتل سليماني ونائب رئيس هيئة ”الحشد الشعبي“ أبو مهدي المهندس، وأشخاص آخرون كانوا برفقتهما، بقصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد، فجر الجمعة.