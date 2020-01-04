وزير الخارجية العُماني يعزي إيران بمقتل سليماني

كشفت وسائل إعلام إيرانية، السبت، أن وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف على خلفية مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.
وأفادت وكالة أنباء ”ايسنا“ المحلية، بأن وزير الخارجية العُماني قدم تعازيه لظريف بمقتل سليماني خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء السبت، فيما تباحث الوزيران التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.
وقتل قاسم سليماني ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس وعدد آخر من العسكريين في غارة أمريكية الجمعة بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.