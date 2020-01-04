فرنسا.. عدم استبعاد احتمال ”الإرهاب“ في حادث طعن قرب باريس

قال محققون فرنسيون إنهم لم يستبعدوا احتمال صلة الإرهاب بحادث طعن نفذه مهاجم بسكين في متنزه قرب باريس مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين قبل أن ترديه الشرطة قتيلا أمس الجمعة.

وقالت رئيسة الادعاء لور بيكو خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: ”لا يمكن استبعاد العمل الإرهابي لمجرد أن شخصا لديه مشكلات نفسية، لكن تحقيقنا لا يزال مستمرا“.

وذكر مكتب الادعاء أن المهاجم، ويدعى ناثان سي، ولد في عام 1997 في ليلا وهي ضاحية في شمال شرق باريس.

وقال متحدث باسم المكتب إن السلطات عثرت بحوزته على نصوص دينية ومصحف لكن لم يتوفر أي دليل على أنه تأثر بالفكر المتشدد.

وكان المهاجم قد أودع قبل عدة أشهر في إحدى المستشفيات حيث كان يتلقى علاجا نفسيا.