وزير الخارجية الروسي يناقش مع نظيره الإيراني مقتل سليماني

قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرغي لافروف تحدث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف عبر الهاتف، وناقشا مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في ضربة جوية أمريكية.
وقال بيان صادر عن الوزارة: ”عبر لافروف عن تعازيه في مقتل سليماني، وشدد الوزيران على أن مثل هذه الأفعال من جانب الولايات المتحدة تنتهك بشدة أعراف القانون الدولي“.
وأمس الجمعة، أعلنت الخارجية الروسية موقف الكرملين، باعتبار مقتل قائد ”فيلق القدس“ الإيراني قاسم سليماني ”مغامرة من شأنها أن تزيد التوتر في المنطقة“.