 وزير الخارجية الروسي يناقش مع نظيره الإيراني مقتل سليماني – إرم نيوز‬‎

وزير الخارجية الروسي يناقش مع نظيره الإيراني مقتل سليماني

وزير الخارجية الروسي يناقش مع نظيره الإيراني مقتل سليماني

المصدر: رويترز

قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرغي لافروف تحدث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف عبر الهاتف، وناقشا مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في ضربة جوية أمريكية.

وقال بيان صادر عن الوزارة: ”عبر لافروف عن تعازيه في مقتل سليماني، وشدد الوزيران على أن مثل هذه الأفعال من جانب الولايات المتحدة تنتهك بشدة أعراف القانون الدولي“.

وأمس الجمعة، أعلنت الخارجية الروسية موقف الكرملين، باعتبار مقتل قائد ”فيلق القدس“ الإيراني قاسم سليماني ”مغامرة من شأنها أن تزيد التوتر في المنطقة“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أمريكا
إيران
الحرس الثوري
العراق
تاغ
جواد ظريف
روسيا
سيرغي لافروف
قاسم سليماني
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث