وزير الخارجية الروسي يناقش مع نظيره الإيراني مقتل سليماني

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قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرغي لافروف تحدث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف عبر الهاتف، وناقشا مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في ضربة جوية أمريكية. وقال بيان صادر عن الوزارة: ”عبر لافروف عن تعازيه في مقتل سليماني، وشدد الوزيران على أن مثل هذه الأفعال من جانب الولايات…