ظريف: إيران لا تريد التوتر والتصعيد

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، إن بلاده لا تريد التصعيد والتوتر، جاء ذلك خلال استقباله اليوم وزير الخارجية القطري الذي زار العاصمة طهران بشكل مفاجئ.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن ظريف وصف خلال اجتماعه مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني الخطوة الأمريكية باغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في العراق ”بالعمل الإرهابي“، مضيفا: ”إن واشنطن ستتحمل مسؤولية فعلتها“.

وأشار ظريف إلى أن إيران لا تريد زيادة التوتر وتعتبر أن وجود القوات الأجنبية هو سبب عدم الاستقرار.

من جانبه، أكد وزير الخارجية القطري حساسية الوضع وضرورة التوصل لحل سلمي لخفض التوتر وإعادة الاستقرار.