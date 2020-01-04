 بكين تقيل مدير مكتب الاتصال في هونغ كونغ‎ – إرم نيوز‬‎

بكين تقيل مدير مكتب الاتصال في هونغ كونغ‎

بكين تقيل مدير مكتب الاتصال في هونغ كونغ‎

المصدر: رويترز

أقالت الصين مدير مكتب الاتصال في هونغ كونغ، وانغ تشي مين، بحسب ما جاء في منشور على الموقع الرسمي لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم السبت.

وقالت الوكالة، إن ليو هونينغ سيكون المدير الجديد للمكتب.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الصين
تاغ
مختارات
هونغ كونغ
تاريخ النشر
تاريخ التحديث