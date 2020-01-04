بكين تقيل مدير مكتب الاتصال في هونغ كونغ‎

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أقالت الصين مدير مكتب الاتصال في هونغ كونغ، وانغ تشي مين، بحسب ما جاء في منشور على الموقع الرسمي لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم السبت. وقالت الوكالة، إن ليو هونينغ سيكون المدير الجديد للمكتب.