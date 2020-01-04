”ذا صن“: تكتم واشنطن على قرار قتل سليماني يغضب بريطانيا

كشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية اليوم السبت أن هناك بوادر خلاف بين لندن وواشنطن بسبب عدم إبلاغ الإدارة الأمريكية الحكومة البريطانية مسبقًا بقرار اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ما شكل تهديدًا لحياة الجنود البريطانيين في العراق.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين البريطانيين غاضبون من عدم قيام واشنطن بإبلاغ حلفائها بقرار الاغتيال، وإن هذا ما يفسر البيان الذي أصدرته الحكومة أمس الجمعة، والذي لم يعلن عن تأييد العملية.

وقالت الصحيفة ”رفضت الحكومة إعلان تأييدها لعملية اغتيال سليماني رغم وصفها له بالإرهابي نتيجة فشل واشنطن في إبلاغها مسبقًا بالعملية ما شكل تهديدًا لحياة جنودها في العراق“.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي لم تحدد هويته قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتصرف مثل ”زعيم المافيا“، خاصة أنه لم يبلغ الحكومة البريطانية مسبقًا بقرار اغتيال زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحيفة نقلًا عن مصادر عسكرية إلى أن وزارة الدفاع البريطانية اضطرت إلى إصدار أوامر عاجلة لجنودها في العراق مساء أمس الجمعة لأخذ الحيطة والحذر والتوقف عن التنقل خارج قواعدهم في معسكر تاجي شمال بغداد، وداخل العاصمة، وفي مدينة أربيل الكردية، لافتة إلى أن هناك حوالي 500 جندي وطيار بريطاني متواجدين أيضًا في قواعد داخل سوريا والمناطق المجاورة.

ونوهت الصحيفة إلى تصريحات وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب التي دعا فيها إلى ضبط النفس دون أن يعلن تأييده لعملية اغتيال سليماني.

ونقلت عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني توم توجندات قوله ”إن عدم قيام الإدارة الأمريكية مسبقًا بإبلاغ حكومتنا بعملية قتل سليماني أمر مثير للقلق لأن الواقع يقول إن عليك أن تفاجئ عدوك وليس حليفك.“