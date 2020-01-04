القوات المسلحة الإيرانية: نمتنع عن الرد المتسرع على اغتيال سليماني

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، اليوم السبت، إن بلاده تمتنع عن الرد المتسرع على الولايات المتحدة بشأن اغتيالها قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني.

وقال العميد شكارجي في حديث لوكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية ”إذا نشبت الحرب فستتحمل الولايات المتحدة خسائر كبيرة، وإذا أصيب الأمريكيون بجنون، فسيكون ردنا أقوى وأكبر“، مضيفا أن ”الرد على الجريمة الإرهابية حقنا وإيران سترد بكل تأكيد“.

وبشأن الرد، قال ”بالطبع، تمتنع الجمهورية الإسلامية عن أي عمل عاطفي ومتسرع، ولكن بالتأكيد، الانتقام القاسي الذي يريده الشعب الإيراني ودول العالم المحبة للحرية، وخاصة في المنطقة، سوف يحدث ويندم الأمريكيون على اغتيال قاسم سليماني“.

وبشأن إمكانية اندلاع حرب بين إيران والولايات المتحدة، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية ”إذا كانت هناك حرب، فإن أمريكا ستكون السبب الرئيس، وفي هذه الحرب، لن يكون الأمريكيون بصحة جيدة“.