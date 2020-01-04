ما هي خيارات إيران للرد على اغتيال سليماني؟

على الرغم من تهديدات المسؤولين الإيرانيين برد عنيف ضد الولايات المتحدة لاغتيالها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني إلا أن خيارات نظام طهران تبقى محدودة، خاصة أن الاقتصاد الإيراني على حافة الانهيار، وأية حرب مفتوحة مع الولايات المتحدة ستكون كارثية.

وقالت وكالة ”بلومبيرغ“ في تحليل لها حول التطورات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، إن“موت سليماني يعني غياب الرجل الذي يتخذ القرارات بما في ذلك قرارات العمليات العسكرية من قبل الميليشيات التي أشرف عليها سواء في لبنان أو العراق أو اليمن“.

ورأت الوكالة أن“أي رد من قبل إيران على اغتيال قائد فيلق القدس سيكون محسوبًا، أي أنه سيعكس مكانة سليماني لدى الإيرانيين، وفي نفس الوقت لن يكون بالقدر الذي سيستفز الولايات المتحدة ويشعل حربًا مفتوحة بين البلدين“ معربة عن رأيها بأن“الردود الانتقامية الإيرانية يمكن أن تشمل هجمات على دبلوماسيين، أو هجمات إلكترونية ضد أهداف أمريكية“.

ونقلت عن الجنرال المتقاعد في الجيش البريطاني السير توم بيكيت:“لا أعتقد أن إيران أو الولايات المتحدة تريدان الحرب، وأعتقد أن الولايات المتحدة احتاجت لإثبات أنها على استعداد للقيام بعمل عسكري الى جانب سياسة أقصى الضغوط التي تطبقها على إيران.“

وجاء في تقرير ”بلومبيرغ“، أن“الإدارات الأمريكية السابقة اختارت عدم التصعيد ضد إيران رغم معرفتها بمسؤولية سليماني عن هجمات دموية ضد مصالحها، وأنه حان الوقت الآن لإيران أن تدرس الأخطار التي يمكن أن تنجم عن قيامها بأي ردٍ انتقامي.“

ولفتت إلى تصريحات وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر، التي قال فيها إنه“على الرغم من تهديدات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بردٍ قاسٍ إلا أنه من المستبعد أن تلجأ طهران لأقصى الخيارات مثل هجمات صاروخية على قواعد أمريكية في البحرين أو دول خليجية أخرى، وهي عمليات تشكل انتحارًا لإيران“.

ونوهت إلى أن ”سليماني شارك في الكثير من تلك الردود الإيرانية، وأنه متخصص في الحروب غير التقليدية والعمليات الخارجية بما فيها الهجمات على ناقلات النفط في الخليج العام الماضي، وأن تورط سليماني بعمليات كثيرة، وتوسع شبكته بشكل دائم، أديا الى مقتله“.

وأشارت ”بلومبيرغ“، إلى أن“السؤال الآن وفقًا لبيكيت ومحللين آخرين هو: أين سيقرر خامنئي شن ضربته، وعند أي مستوى، وهل ستكون عملية واحدة أم عدة عمليات صغيرة لا تؤدي إلى تصعيد أمريكي؟.“

وقالت نائبة مدير معهد ”بروكينجز“ الأمريكي سوزان مالوني:“إنها لحظات خطيرة للغاية، لكننا، مثلما هي الحال مع إيران، تعلمنا ألا نبالغ في التوقعات، لأن طهران متمرسة في عملية الردود الانتقامية المدروسة دون تعريض مصالحها للخطر.“

وأضافت مالوني أنه“من المستبعد أن يقوم القادة العسكريون الإيرانيون بأي عمل عسكري أعمى أو عشوائي، وأعتقد أنهم قد يقررون الانتظار لفرصة حشد الدعم الوطني لهم ثم يقومون بعملية عسكرية تؤدي إلى إحداث ضرر بمصالح الولايات المتحدة وحلفائها.“

وكانت مؤسسة ”يوراسيا“ للاستشارات توقعت، أمس الجمعة، أن يكون الرد الإيراني على شكل هجمات ضد القواعد الأمريكية في العراق من قبل الميليشيات الموالية، بالإضافة إلى استفزازات ضد السفن في الخليج، وعمليات عسكرية في العالم يصعب تحديد مصدرها، إلى جانب احتمال شن هجمات إلكترونية.

أما المحلل في معهد الدراسات الأمنية في لندن إميل هوكاييم، فقد أعرب عن رأيه قائلًا:“أعتقد أن عواقب اغتيال سليماني لن تكون كبيرة جدًا… يجب علينا ألا ننسى أن مئات الألوف قتلوا في المنطقة خلال العقد الماضي بمن فيهم هؤلاء الذين سقطوا على يد سليماني…أعني أن الولايات المتحدة وإيران هما في حالة حرب بالفعل.“