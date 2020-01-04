قائد في الحرس الثوري: أمريكا طلبت أن يكون انتقامنا لمقتل سليماني محدودًا

كشف نائب قائد قوات الحرس الثوري، علي فدوي، تفاصيل رسالة بعثتها الولايات المتحدة إلى إيران عبر دبلوماسي سويسري بمكتب رعاية المصالح الأمريكية في طهران بشأن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.

ونقلت وكالة أنباء ”إيسنا“ المحلية، اليوم السبت، عن فدوي قوله:“لقد توسل الأمريكيون، صباح الجمعة، عبر الدبلوماسية، وقالوا إذا أردتم الانتقام فليكن انتقامكم متناسبًا مع ما فعلناه، في حين أنهم لا يستطيعون تحديد أي شيء لنا“.

وأضاف حول عملية مقتل سليماني:“العملية التي نفذها الأمريكيون لا تتمتع بقدرة عسكرية أو تقنية خاصة، فنحن أيضًا يمكننا أن نرسل طائراتنا المسيرة ونستهدف هدفًا متحركًا بصواريخ ليزر“.

وأشار فدوي إلى“أن المسؤولين العراقيين دومًا ما كانوا يدعون سليماني لعقد جلسات لبحث الأمور المختلفة، ولهذا كان يتردد بشكل دائم على العراق، فيما كانت زيارته الأخيرة إلى بغداد أيضًا بدعوة من المسؤولين العراقيين وذلك بعد مجيئه من سوريا“، دون أن يحدد العسكري الإيراني هوية المسؤولين العراقيين الذين دعوا سليماني لزيارة بغداد.

وتابع:“كان محور زيارة سليماني الأخيرة إلى العراق يتزامن مع رغبة الأمريكيين في إحياء داعش والقاعدة للسيطرة على العراق بعدما سيطروا على سوريا، لذا اتخذ سليماني تدابيره ولهذا كان في العراق“، وفق ما نقلت عنه وكالة ”إيسنا“.

وكانت الخارجية الإيرانية استدعت في وقت سابق، أمس الجمعة، مسؤولًا في السفارة السويسرية، التي تمثل مصالح الولايات المتحدة في طهران، بعد مقتل سليماني، حيث كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تغريدة أن الدبلوماسي أبلغ بأن“اغتيال الجنرال سليماني هو مثال فاضح على إرهاب الدولة الأمريكي، وأن النظام الأمريكي مسؤول بالكامل عن عواقبه“.

وأفادت تقارير إخبارية محلية، أمس الجمعة، بتسليم الدبلوماسي السويسري رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية للمسؤولين الإيرانيين على خلفية مقتل سليماني.