روحاني من منزل سليماني: سيرى الأمريكيون آثار الاغتيال

هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، الولايات المتحدة برد قوي نتيجة اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، بغارة جوية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد، فجر أمس الجمعة.

وقال روحاني خلال زيارته منزل عائلة قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب إيران، لعائلته:“جريمة أمريكا هذه لن تُنسى أبدًا“، مضيفًا:“ سيرى الأمريكيون آثار هذا العمل الإجرامي ليس اليوم بل لسنوات مقبلة“.

وأوضح الرئيس الإيراني أن“قاسم سليماني لم يكن قائدًا للحرب ومخططًا للعمليات الرئيسة فحسب، بل كان أيضًا سياسيًا وإستراتيجيًا فريدًا وموهوبًا“.