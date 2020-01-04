مقتل وجرح 4 خلال عملية طعن داخل مطعم في تكساس الأمريكية

ذكرت الشرطة الأمريكية، صباح اليوم السبت، أن شخصًا قتل وجرح 3 آخرين خلال عملية طعن داخل مطعم بمدينة أوستن، عاصمة ولاية تكساس.

وأضافت أن تلك العملية جاءت ضمن سلسلة من الهجمات نفذها شخص واحد داخل منطقة تسوق في المدينة، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأوضحت أن تلك الهجمات بدأت بدخول المشتبه به، الذي لم تكشف الشرطة عن هويته، لكنها قالت إنه شاب يبلغ من العمر 27 عامًا، إلى مقهى وضرب شخصًا ”دون سبب واضح“.

وتابعت أن المشتبه به فر مسرعًا بعد ذلك ودخل مطعمًا حيث طعن شخصين، وهرب إلى أعلى سطح أحد المباني ثم قفز منه.

وأوضحت الشرطة أن شخصًا من الذين تم طعنهم توفي لاحقًا، وأصيب الآخر بجراح خطيرة.

وقالت إن 3 أشخاص، بينهم شرطي، حاولوا إيقاف المشتبه به، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

ولم تكشف الشرطة عن تفاصيل بشأن المهاجم أو دوافعه.

لكن بعد ساعات من الهجوم، قال حاكم تكساس، غريغ أبوت، عبر حسابه على ”تويتر“ إن المهاجم على ما يبدو ”مشرد له سجل إجرامي“.

وهذه هي أول جريمة قتل تشهدها مدينة أوستن في العام 2020، بحسب المصدر نفسه.