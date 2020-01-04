ألمانيا: أمريكا ودول حليفة تعلق تدريب القوات العراقية

ذكر الجيش الألماني في رسالة اطلعت عليها ”رويترز“ أن الولايات المتحدة وحلفاءها أوقفوا تدريب القوات العراقية بشكل مؤقت نتيجة التهديد المتزايد الذي تواجهه تلك الدول بعد ضربة جوية أمريكية في بغداد، أمس الجمعة، قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وقال ضابط ألماني كبير في رسالة لنواب ألمان إن اللفتنانت جنرال الأمريكي بات وايت قرر زيادة مستوى الحماية للقوات المنتشرة بالعراق ضمن عملية العزم الصلب التي يقودها.

وذكر اللفتنانت جنرال الألماني أيريش فيفر في الرسالة الموجهة لأعضاء لجنتي الدفاع والعلاقات الخارجية وتحمل تاريخ الثالث من يناير/ كانون الثاني:“لذلك، جرى تعليق تدريب قوات الأمن والقوات المسلحة العراقية بكافة أنحاء العراق بشكل مؤقت“.

وأضاف أن“التوجيه ملزم لكل الدول الشريكة في عملية العزم الصلب في مواقع التدريبات بالعراق“.

وتنشر ألمانيا نحو 120 جنديًا في العراق ضمن عملية العزم الصلب التي تقودها الولايات المتحدة.